E' il nuovo fenomeno del calcio brasiliano e la Juve gli ha messo gli occhio addosso proprio come il Real Madrid. Kaio Jorge, fantasista del Santos di 18 anni è uno degli astri nascenti e parlando coi media brasiliani non ha disdegnato l'interesse dei bianconeri, anzi. ​"Sono contento che la Juventus sia interessata a me, tutti vogliono giocare in Europa. Ma ora resto concentrato solo sul Santos", le sue dichiarazioni che aprono ad un possibile trasferimento estivo anche se sul giocatore, come detto, ci sono altri top team europei.