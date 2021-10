Kaio Jorge in questi giorni non sta scoprendo solo la Juventus, coi primi minuti giocati finalmente in maglia bianconera tra scampoli di derby e ora abbondante di amichevole, maSui social il 19enne attaccante brasiliano sta documentando il tutto, con tanto di foto davanti alla Basilica di Superga e il messaggio "Innamorato di Torino".Bellissimi momenti personali e culturali, in attesa di far innamorare la Juve con le sue giocate.