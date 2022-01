Solo poche ore ci separano ormai dalla conclusione del calciomercato e le trattative che sono state definite in queste ultime ore sono state molto, soprattutto in casa Juve. Ma altre ancora potrebbero realizzarsi, come quella legata al giocatore del Cagliari Nandez, corteggiato dalla Vecchia Signora che sarebbe disposta anche ad affondare il colpo, ma prima ci sarebbero da sistemare alcuni tasselli. La società rossoblù infatti vorrebbe fare cassa, al contrario della dirigenza della Continassa che avrebbe intenzione di includere Kaio Jorge nella trattativa.



Nel frattempo, c'è chi sta osservando attentamente la situazione e si tratta di Claudio Lotito. Il patron della Lazio ha grande stima nei confronti del brasiliano ma nei suoi interessi ci sarebbe quello di prenderlo si in prestito, ma con l'obbligo di riscatto.