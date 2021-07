Aspettando i quattro nazionali azzurri che andranno in vacanza dopo aver festeggiato la vittoria dell'Europeo, domani inizierà ufficialmente la stagione 2021/22 della Juventus con il raduno della squadra alla Continassa.: per il rinnovo di Chiellini è atteso solo il rinnovo, appena Dybala arriverà in Italia si tratterà anche il suo e nei prossimi giorni entrerà nel vivo la trattativa per Locatelli.- Il nodo più grande però è sempre quello legato al futuro di Cristiano Ronaldo: l'attaccante portoghese ancora non ha fatto sapere nulla alla società ma la sensazione è quella che possa restare ancora una stagione a Torino rispettando il suo contratto fino al 2022. In questo caso la Juve andrebbe alla ricerca di una quarta punta per completare il reparto con Dybala, Morata e CR7. Secondo Tuttosport in pole c'è il brasiliano. Per questo, il Santos che all'inizio chiedeva una cifra vicina ai 30 milioni potrebbe decisamente abbassare le pretese arrivando a un massimo di 15 milioni. L'idea è quella di prendere un giovane che possa crescere senza fretta dietro tre giocatori affermati.- Se invece, ipotesi meno concreta, Ronaldo dovesse decidere di lasciare la Juve con una stagione d'anticipo la dirigenza andrà su un top player per sostituirlo: anche qui l'identikit che piace di più ad Allegri è quello di un brasiliano,, per il quale bisognerà trattare la formula e le cifre sia con il club inglese che con l'entourage del giocatore per definire l'ingaggio. Ma questa è un'altra storia.