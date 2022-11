Kaio Jorge e il rientro dopo il brutto infortunio. Il brasiliano ora sta lavorando per tornare abile e arruolabile ma la Juve non vuole forzare i tempi dopo tanta attesa: al termine del Mondiale sarà infatti con la Next Gen per iniziare a mettere minuti nelle gambe. Nei prossimi giorni la Juve incontrerà l’agente di Kaio Jorge, Bertolucci, per fare il punto della situazione anche in vista della riapertura del mercato. L’intenzione dell’entourage sarebbe quella di trasferire il proprio assistito con la formula del prestito forte dell’interesse di alcuni club brasiliani. Ma andranno discusse eventuali garanzie tecniche e dettagli economici per un ragazzo che vuole ripartire e mettersi alle spalle gli ultimi mesi difficili.