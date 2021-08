L'amico di, che ha fatto anche parte del suo entourage, Gianluca Lima, ha salutato l'arrivo in Italia del calciatore con un lungo messaggio su Instagram: "Finalmente il grande giorno è arrivato, sembrava che questo giorno non sarebbe mai arrivato. Finché non te ne renderai conto sarà difficile, tutto ti sembrerà un sogno e non ci crederai, ma puoi essere sicuro che tutto questo è reale e che tu meriti questo e molto di più, non solo tu ma tutta la tua famiglia e tua madre. Sono così felice per tutto quello che stai vivendo e la tua felicità è la mia, così conquisterai il mondo... Da qui faremo il tifo per te e pregheremo sempre. Grazie di tutto e ti voglio bene fratello".