Come raccontato da Alfredo Pedullà attraverso il suo sito, le ultime 24 ore sono state quelle della svolta per la Juventus in ottica. I bianconeri, per Pedullà, hanno giocato d'anticipo con quel documento svelato da Sportitalia, depistando quasi tutti. Hanno l'accordo con Bertolucci e con l'entourage di Jorge che porta i bianconeri a "dettare i tempi del gioco".