Dopo averlo visto più volte dal vivo, Fabio Paratici e il suo staff sta approfittando di questi mesi di lockdown per studiare meglio nei dettagli Kaio Jorge, nuova stellina del calcio brasiliano sul quale la Juve ha acceso i riflettori. Secondo quanto riporta Goal.com, non potendo più vedere il giocatore dal vivo, lo stanno facendo attraverso software e applicazioni in grado di fornire moltissimi dettagli su Kaio Jorge e su tutti gli altri obiettivi di mercato. Dopo averlo visionato anche attraverso un pc, i dirigenti bianconeri sono sempre più convinti di fare un tentativo per il classe 2002 del Santos: i bianconeri sarebbero disposti a offrire 15/20 milioni, ma il club brasiliano ne chiede almeno 30.