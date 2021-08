Dopo aver vissuto la prima giornata bianconera e aver effettuato le visite mediche,è rientrato in Brasile in attesa di ripresentarsi a Torino entro la settimana. Nel frattempo, l'attaccante classe 2002 che la Juve ha preso dal Santos ha già scelto il numero di maglia: Kaio prenderà la numero 21, che in passato è stata sulle spalle di Zinedine Zidane, di Andrea Pirlo e di Gonzalo Higuain.