Le parole di Di Francesco su Kaio Jorge



La situazione: Kaio Jorge-Juventus

La sconfitta contro il Sassuolo ha lasciato un'amarezza tangibile nel, nonostante una partita combattuta e ricca di emozioni. Tuttavia, un errore fondamentale dagli undici metri di Kaio Jorge ha inevitabilmente condizionato il risultato finale, privando i gialloblù di un possibile finale diverso. A commentare la situazione dopo la partita è stato il tecnico Eusebio Di Francesco, esprimendo delusione per la mancata vittoria.Di Francesco ha sottolineato l'ottimo approccio della squadra e ha fatto notare che,Ha evidenziato il senso di ingiustizia per la sconfitta, rilevando un qualcosa che sembra non volgere mai a favore del Frosinone. Ha chiarito che non si tratta di scuse, ma di osservazioni concrete riguardo alla scarsa resa rispetto all'impegno in campo."Errore pesante, ancora non lo digerisco. Troppo spesso nei post gara ci ritroviamo a pensare a determinati episodi. Oggi ne abbiamo create meno di occasioni, ma abbiamo anche concesso poco. I primi due rigoristi erano usciti, il terzo era Kaio: se hanno discusso ha sbagliato chi si è messo a discutere, ne parleremo nello spogliatoio. Devo rivedere le immagini, non mi sembra fosse Barrenechea, ma questo mi interessa poco adesso".Anche il Lille lo ha inserito nella lista dei possibili obiettivi per il futuro, in vista di una possibile partenza di Jonathan David. Il canadese, al centro di numerose richieste, potrebbe lasciare la Francia dopo un'annata altalenante, aprendo così la strada a potenziali alternative come il centravanti frusinate.Attualmente, la valutazione della Juventus per Kaio Jorge si attesta sui 15 milioni di euro. Pur non essendo una cifra irraggiungibile, rappresenta comunque un investimento non trascurabile per un giocatore che ha disputato finora 17 partite in Serie A, segnando tre reti., ma al momento sembra non aver ancora raggiunto il pieno livello di maturazione per essere considerato un titolare in una squadra di alto livello in Italia.