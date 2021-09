Un tweet incriminato, dopo una brutta prestazione del Santos.non ha ancora fatto parlare di sé con la maglia della Juventus ma di sicuro in Brasile ruba sempre l'occhio. Soprattutto se ci mette del suo. L'attaccante bianconero, quattro giorni fa, ha scritto sui propri social esattamente questo messaggio:I tifosi del Santos non l'hanno presa benissimo. Anzi: l'hanno vista come una mancanza di rispetto verso il club che gli ha dato tutto, specialmente un biglietto di sola andata per l'Europa. Kaio allora si è scusato con i tifosi del Santos per il tweet e chiarisce il misfatto: ce l'aveva con alcuni dirigenti, non con il club nella sua interezza, tantomeno con gli ex compagni. Tutto rientrato? Per ora sì. Chi vivrà, vedrà.