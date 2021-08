Nel comunicare in via definitiva la cessione di Kaio Jorge alla Juventus, il presidente del Santos Andres Rueda ha fatto un'affermazione che lascia qualche interrogativo: "La Juventus ha raggiunto le condizioni che noi avevamo richiesto e che riteniamo fossero le migliori in quel momento per il club, visto lo scenario che ci siamo trovati."

Quali saranno di preciso queste condizioni? Quello che sappiamo ad oggi è che in totale la Juve pagherà al club brasiliano 3 milioni di euro, meno rispetto alle cifre che Rueda chiedeva in origine (almeno 5 milioni).