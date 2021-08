Enligt Romeo Agresti kan det bli nummer 21 för Kaio Jorge, vilken ni ser under hans autograf som han skrev på en brasiliansk flagga utanför J-Medical.#KaioJorge #KJ21 #Juventus #JMedical pic.twitter.com/CnYYfQftfd — Juventus Club Svezia (@ClubSvezia) August 4, 2021

Si è fermato con tutti i tifosi,: il nuovo acquisto della Juventus ha terminato le visite mediche e si è concesso a una cinquantina di tifosi presenti all'esterno del, primo assaggio della sua nuova avventura bianconera. Tra i tanti autografi, Jorge ha svelato anche un dettaglio non di poco conto: Kaio avrebbe infatti scelto la maglia numero 21. Numero libero in questa nuova stagione per la Juventus. E numero che s'appresta ad avere un nuovo proprietario. Proprio il brasiliano.