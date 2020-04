1









Giovani talenti da portare a Torino. È questa una delle voci della strategia sul mercato della Juventus, iniziata con l’acquisto a gennaio di Kulusevski e nella quale rientrano gli obiettivi Aouar, Ferran Torres, Gabriel Jesus e il più giovane, Kaio Jorge. Su quest’ultimo, secondo quanto riporta Calciomercato.com, i bianconeri non vogliono perdere tempo e affondare il colpo il più presto possibile. Classe 2002, si è preso in breve tempo la prima squadra del Santos attirando su di sé gli occhi dei top club europei. Imperativo per la Juve è non ripetere un altro caso Vinicius Junior, soffiato dal Real Madrid per mancanza di tempestività nel chiudere la trattativa con il Flamengo. Questo deve essere da insegnamento, anche alla luce di ciò che è successo qualche giorno fa. Kaio Jorge ha fatto apparire e scomparire in breve tempo un tweet: “Ho iniziato a studiare l’inglese”. Molti l’hanno interpretato come un chiaro segnale alla Premier League scatenando rumors, per questo il brasiliano l’ha cancellato in fretta.