La prima giornata dida juventino è iniziata. L'attaccante brasiliano è appena sbarcato all'aeroporto Caselle di Torino per svolgere i test medici con il club bianconero prima delle firme sul contratto fino al2026 per un ingaggio di 1,5 a stagione più bonus. Intanto, due giorni fa il Santos ha annunciato l'accordo trovato con la Juventus attraverso un comunicato ufficiale. Il giocatore era tato già bloccato per gennaio 2022 quando sarebbe arrivato a parametro zero dopo la scadenza del contratto, ma nei giorni scorsi è stato trovata l'intesa anche col suo club sulla base di 1,5 milioni da pagare subito, altri 2,5 nel 2022 e una percentuale sulla prossima rivendita. Kaio Jorge è arrivato in Italia, la sua avventura alla Juve inizia.- Kaio è arrivato al JMedical, pronto per le visite di rito.- Il giocatore atterra all'aeroporto di Caselle. In giornata effettuerà le visite mediche e domani rientrerà in Brasile. L'attaccante è attesa nuovamente a Torino entro la fine della settimana.