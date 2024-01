Oggi è stato protagonista del gol che ha chiuso la gara del Frosinone contro il Cagliari. Stiamo parlando dell'attaccante brasiliano classe 2002Jorge. Al termine della gara il tecnico dei ciociari Di Francesco ha svelato che dopo l'infortunio grave che lo ha tenuto ai box per oltre un anno ha avuto qualche difficoltà nel ritorno in campo. Il cartellino del talentoso attaccante brasiliano Kaio Jorge però sì è ancora di proprietà della Juventus, a fine stagione Kaio farà ritorno a Torino e con il suo entourage e la dirigenza della Juventus sceglieranno quale sarà la migliore soluzione per il suo futuro.