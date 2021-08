è di nuovo a Torino. Dopo le visite mediche svolte al JMedical mercoledì scorso, l'attaccante brasiliano era rientrato in Brasile ed era atteso in Italia alla fine della scorsa settimana. 24h di ritardo sulla tabella di marcia non hanno frenato l'entusiasmo del ragazzo, che da domani inizierà gli allenamenti ma non potrà ancora aggregarsi al resto del gruppo. Kaio infatti dovrà rispettare il protocollo sanitario anti Covid che lo obbliga all'isolamento per 10 giorni. Poi, finalmente, potrà conoscere i nuovi compagni. La nuova vita bianconera di Kaio Jorge è iniziata.