C'era una volta Luis Suarez e quell'esame di Perugia... E' passato un anno dalla farsa per permettere all'attaccante uruguaiano - e allora al Barcellona - di prendere la cittadinanza italiana e trasferirsi alla Juve. Missione fallita tra mille polemiche e un'inchiesta ancora in corso., la dirigenza lavora al colpo Kaio Jorge pronto a liberare lo slot da extracomunitario disponibile. E se ne dovesse arrivare un altro?- Prima dell'intrigo-Suarez i bianconeri avevano già riempito i due posti disponibili con gli arrivi di Arthur e McKennie. E per questo si è creato il problema intorno al possibile acquisto di Suarez. Quest'anno la situazione è decisamente più lineare: quasi chiuso l'arrivo di Kaio, la Juve ha già individuato i giocatori che potrebbero fare le valigie per liberare un altro eventuale slot. Eventualmente, il primo nome in entrata sarebbe quello di(brasiliano), ma solo in caso di addio di Cristiano Ronaldo.- Il giocatore indiziato Torino, come racconta Tuttosport, è, per il quale c'è un forte interesse del Dortmund che però al momento non intende arrivare ai 35/40 milioni chiesti dalla Juve; l'altro nome è quello del gallese, che ha cambiato il suo status dopo la Brexit e che la Juve sta provando a piazzare da tempo; il nodo rimane l'ingaggio da 7 milioni netti all'anno, considerato troppo alto dai club interessati.