La Juventus abbraccia. Prima giornata bianconera per l'attaccante brasiliano, che è appena arrivato al JMedical per svolgere le visite mediche di rito. L'attaccante classe 2002, poi, domani rientrerà in Brasile ed entro la fine della settimana è atteso di nuovo a Torino per iniziare la sua avventura italiana. Un investimento da 3 milioni di euro pagabili in due anni, più una percentuale sulla futura rivendita destinata al Santos.