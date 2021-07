Sergio, consulente di mercato del, ha parlato a Sky Sport di: "Abbiamo affrontato i costi per la sua crescita. Quello che sta accadendo è il risultato di una manovra sbagliata dell’agente del calciatore. Kaio Jorge ha un contratto in essere con il Santos fino al 2023, stiamo parlando con diversi club e aspettiamo delle proposte"."Juventus? Abbiamo avuto un paio di contatti. Sappiamo che in una situazione normale il ragazzo potrebbe valere 25 milioni, ma al momento un'offerta sui 15 milioni verrebbe presa in considerazione".