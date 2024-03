Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, il ds delGuidoha parlato anche di, difendendolo dalle critiche dopo il rigore sbagliato nella sfida contro il Sassuolo. Ecco il suo commento sull'attaccante di proprietà della: "Gioca chi merita. Non mi importa di quello che si dice fuori. La società non deve preoccuparsi se ha la fiducia di tutti: giocatori, allenatore e collaboratori. Ci sono tre rigoristi, due erano usciti. Kaio Jorge si è preso la responsabilità di batterlo per cui, anzi, significa che il ragazzo ha le palle. Poi i rigori si possono sbagliare. Domenica è capitato al capitano della Fiorentina, Biraghi; al Mondiale, a campioni come Baggio e Baresi...".