L'attaccante della Juventus Kaio Jorge sta trovando pochissimo spazio nella squadra di Massimiliano Allegri avendo giocato appena un minuto in Coppa Italia contro il Sassuolo giovedì. Il Basilea sta cercando un attaccante come sostituto di Cabral e il mercato svizzero chiude il 15 febbraio, il club avrebbe già formalizzato una richiesta di prestito alla Juventus. Tuttavia come riportato da Calciomercato.com sul giocatore ci sarebbe anche l'interesse di alcuni club russi. La Juventus però lascia carta bianca e a decidere il suo futuro sarà proprio l'attaccante stesso.