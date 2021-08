"Sono molto felice di essere qui. È il mio sogno sin da piccolo. Mi aspetto di restare a lungo nella Juve. La Juve è una grande squadra, una delle più grandi d’Europa.. Arrivo per lottare per dei titoli, e spero di essere apprezzato e di diventare un campione qui alla Juve". Si è presentato cosìalla Juventus nella sua prima intervista a JTv ( QUI quella completa ), conquistando subito tutti. E non solo. Anche la frase sul nuovo numero di maglia,, ha colpito: "L'ho scelto perché l'hanno indossato grandi giocatori prima di me, come Pirlo, Dybala, Higuain e Zidane. Spero di segnare molto con questa maglia".