Da "Kaio resterà" a Kaio può partire. Come sono girevoli, le porte del mercato. La Juve continua a sorprendere tutti, non solo in entrata con l'acquisto praticamente chiuso di Dusan Vlahovic e l'interessamento per l'uruguaiano Nandez, ma anche per i nomi in uscita, da Bentancur ad Arthur, passando anche per Aaron Ramsey che potrebbe restare fino a fine stagione sostanzialmente fuori rosa. Ecco, in queste manovre s'inserisce anche la situazione relativa a Kaio Jorge. Se non si libera Morata, andrà via in prestito. L'INTRECCIO - Sì, l'intreccio riguarda essenzialmente i due attaccanti bianconeri. Da una parte Alvaro e il suo desiderio di andare al Barcellona, al momento ancora tutto da incastrare e per vari motivi, dall'altra c'è sempre Kaio, convinto a inizio mercato di restare in bianconero e ora sempre più disponibile a guardare altrove, per maturare esperienza e tornare alla base più forte e più convinto di prima. Per prima si è interessata la Sampdoria, poi la Salernitana e infine il Cagliari, con cui continuano i contatti per Nandez. Giorni caldi, anche per lui: la situazione si può sbloccare davvero in poco tempo.