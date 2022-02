Vent'anni e un'occasione d'oro, come ce ne saranno tante altre. Kaio Jorge ha vissuto un gennaio particolare e ora s'aspetta un febbraio completamente diverso: la prima da titolare può arrivare contro il Sassuolo, in una serata che - certo - potrebbe cambiare la sua storia alla Juventus.



GENNAIO TURBOLENTO - Lo hanno cercato Granada, Sassuolo, Salernitana, Wolfsburg e Cagliari: a gennaio è cambiato tutto, poteva cambiare pure il suo destino. Come ha raccontato La Gazzetta dello Sport, tra le possibili destinazioni di gennaio c'era anche la possibilità di affrontare la squadra contro cui giocherà da titolare questa sera. Ha detto 'no', lui. Non la società o Allegri: l'ha detto proprio lui. "E ora deve fare il suo percorso", ha aggiunto l'allenatore.



OCCHIO A KJ - Kaio può giocare prima o seconda punta, mobile, con senso del gol ma capace di giocare con la squadra. Se credete che gli manchi esperienza, sappiate che 80 presenze con il Santos non sono per tutti. E' legatissimo a mamma Atenas che, per finanziare il suo futuro nel calcio, arrivò a vendere i gioielli di famiglia.