Kaio Jorge, titolare per la prima volta in campionato con la maglia del Frosinone, è stato ammonito dopo 15 minuti nella sfida contro il Torino per simulazione dopo che il brasiliano era caduto in area di rigore chiedendo il penalty. Una decisione errata dell'arbitro Massimi visto che Buongiorno aveva trattenuto l'attaccante in prestito dalla Juve.