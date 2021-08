Kaio Jorge è appena arrivato alla Juventus ed è pronto a partire con questa fantastica avventura!"Sono molto felice di stare qui, è un sogno di bambino che si realizza. E ora voglio giocare molto nella Juve. Si tratta di una delle squadre più grandi d'Europa, sono qui per essere apprezzato e diventare un campione vincendo trofei!""Segnare tanto e aiutare i compagni più che posso. E chissà, vincere la Champions League...""Tutti mi hanno accettato benissimo, ora non vedo l'ora di allenarmi con loro"."Sono intelligente tatticamente e mi muovo molto. Mi piace accentrarmi e vedere la porta".- "L'ho scelto perché l'hanno indossato grandi giocatori prima di me, come Pirlo, Dybala, Higuain e Zidane. Spero di segnare molto con questa maglia"."Grazie per come mi avete accolto! Darò il massimo".