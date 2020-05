La Juventus continua a lavorare con il Santos per portare a Torino il talento brasiliano Kaio Jorge. Il giocatore piace da tempo ai bianconeri, che inoltre si stanno muovendo anche per prendere un altro attaccante. Così, la società avrebbe pensato di trovare un'altra squadra con cui lavorare in sinergia. Come riporta Tuttosport, per il classe '02 la Juventus vorrebbe monitorarne gli sviluppi, preservando la possibilità di portarlo in bianconero qualora dimostrasse il proprio valore.