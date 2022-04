"A oggi, Robert ha un contratto con noi". A Sport1, Oliver Kahn, oggi CEO del Bayern Monaco, ha parlato di Lewandowski: "Stiamo parlando con lui, vogliamo che rimanga al Bayern il più lungo possibile. Sembra che qualcuno veda il calcio come un gioco manageriale, dove clicchi e il contratto si rinnova. Ci sono delle esigenze finanziarie e bisogna ragionare per bene su come gestire i propri soldi, il Bayern ha sofferto molto negli ultimi due anni a causa della pandemia".