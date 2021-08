Oliver, dirigente del, ha parlato del Psg: "Se dovessimo soffermarci sui guardi i nomi, il PSG ha una squadra entusiasmante, ma occorrerà capire anche se incarnerà lo spirito di squadra. Non so se potrà funzionare. Non so se si riuscirà a gestire uno spogliatoio del genere. Di certo sarà emozionante vedere tutti quei campioni giocare insieme ma sono curioso di capire se Messi, Mbappè, Neymar, Di Maria, sapranno convivere. Non basta acquistare grandi giocatori, occorre anche trovare l'alchimia giusta. L'Europeo, in questo senso, ci ha insegnato molto. Basti pensare all'Italia di Roberto Mancini. Non sempre i grandi nomi sono importanti. Quella nazionale ha dimostrato sin dalla prima partita di voler raggiungere il successo come squadra".