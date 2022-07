Oliver, CEO dell'FCBayern, ha parlato così ai canali del club: "Matthijs de Ligt sta convincendo nel calcio internazionale di alto livello non solo per le sue qualità di gioco, ma anche per il fatto di essere un ragazzo sempre all'avanguardia in tutte le sue squadre. Ha imparato ad assumersi le proprie responsabilità fin da giovane. Una squadra forte non ha bisogno solo di un attacco forte, e con questo trasferimento rafforziamo la nostra difesa al massimo livello assoluto". ha parlato così ai canali ufficiali del club: "Matthijs de Ligt è stato un giocatore da sogno per noi. Trasferimenti come questo rendono possibili i grandi obiettivi che stiamo perseguendo. Il volto della nostra futura squadra sta assumendo contorni sempre più definiti e questo trasferimento è un tassello importante del concetto generale che stiamo implementando passo dopo passo. De Ligt diventerà un pilastro dell'FC Bayern".