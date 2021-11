Oliver Kahn, al suo primo discorso da amministratore delegato del Bayern Monaco, ha parlato, tra le altre cose, di Superlega, con un messaggio ai club fondatori:"Attualmente stiamo vivendo il cambiamento più importante che il calcio abbia mai vissuto. Ecco perché stiamo combattendo in prima linea per garantire che gli investitori non possano pompare somme illimitate di denaro nei club. La pandemia è stata una sfida immensa per il calcio. Nonostante questo, credo che entrate e profitti nell’ultimo anno finanziario siano andati bene. Superlega? Il progetto è crollato nel giro di quarantotto ore, e giustamente. Sarebbe stata la fine del calcio come lo conosciamo e lo amiamo"