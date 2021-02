Ozan Kabak è un nuovo giocatore del Liverpool. Il terzino ex Schalke 04 ha lasciato la Bundesliga in prestito per andare in Inghilterra, ma c'è stato un tempo in cui avrebbe potuto essere della Juventus.



Lo racconta Gianluca Di Marzio: "Un bel dilemma, che parte da molto lontano. A gennaio 2019, è ancora al Galatasaray quando la Juventus e l’Inter si sono fatte avanti. E per “farsi avanti” non si intendono sondaggi, ma vere e proprie trattative: entrambe si dichiarano intenzionate a pagare la clausola da 7,5 milioni di euro per arrivare al giocatore. Non se ne fa nulla, perché lo Stoccarda propone 11 milioni, vale a dire la cifra della clausola più altri 3,5. “Al miglior offerente”. Le italiane puntano poi su altro (la Juve, per esempio, imbastisce con il Sassuolo l’operazione Demiral) e si aprono le porte della Bundes".