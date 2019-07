Ultima amichevole estiva in Asia: la Juve, a Seoul in Sud Corea, sfida la selezione dei migliori giocatori della K-League.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



TEAM K-LEAGUE: Hyeonwoo; Hongchul, Valentinos, Youngsun, Yong; Osmar, Bitgaram, Bokyung; Cesinha, Donggook, Eder.



JUVENTUS (4-3-3) - Szczesny; Cancelo, Rugani, De Ligt, Beruatto; Emre Can, Pjanic, Muratore; Bernardeschi, Higuain, Mandzukic. All. Sarri.