L'ultima, grande notte. L'ultima, grande sfuriata. Doveva finire così. C: proveremo nostalgia anche di questo. E non perché non sarà in grado di sostituirlo, ma perché uno così, un unicum in tutto, alla fine o lo ami o lo odi, o lo ammiri o finisci pure per perdere le tracce di rispetto.con un racconto a volte storpiato, a volte troppo tenero. E' stato la Juve, soprattutto nel momento più doloroso e difficile. E ha urlato al cielo, dopo un'ingiustizia arbitrale, che c'ha messo semplicemente ogni attimo di sé. Non riuscendo neanche a sbollire quando i sorrisi dei suoi ragazzi hanno provato a cambiargli l'umore.Maresca, Rocchi, la distanza decisamente marcata dai dirigenti, pure quando la festa ha mischiato i volti e le sensazioni. Non gli è passata, ad Allegri. Probabilmente non gli passerà mai. E ha voluto ribadirlo nel momento in cui ha recuperato massimo credito, quando ha ricordato al mondo Juve che c'era lui davanti alla bufera, e il resto nascosto negli uffici.Sotto il cielo di Roma, con la curva in festa e un popolo tornato a innamorarsi di una squadra di cui può dirsi (nuovamente e finalmente) orgoglioso, la sensazione è che si sia chiuso un ciclo intenso. Non bello, né brutto. Forte. Impattante.. Seduto sui gradoni, a guardare la curva, le lacrime vanno giù. I brividi scorrono. La storia resta.