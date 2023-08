Come racconta Tuttosport, aavrebbe però pensato il Tottenham dopo l’addio di Harry Kane: gli Spurs, incassati 116 milioni dal Bayern Monaco per l’attaccante inglese, hanno infatti bisogno di una punta fisica, ma non sono andati al di là di un sondaggio per il belga, il quale ha sempre detto di non voler continuare la sua carriera in Premier League. In cima alla lista del plenipotenziario Daniel Levy ci sarebbe Gift Orban, 21enne nigeriano che ha segnato 9 gol in 10 partite nella sua prima stagione in Belgio. A meno che non torni d’attualità anche il nome di Vlahovic, per il quale il club inglese aveva mostrato interesse un mese fa quando l’addio di Kane sembrava vicino salvo poi tornare sui suoi passi quando il trasferimento sembrava saltato.