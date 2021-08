Juve-Sassuolo: resiste la distanza per. Il motivo? Il Sassuolo vedrebbe di buon occhio la prospettiva di immettere nelle proprie casse quei 35 milioni di euro più bonus, a maggior ragione dopo aver individuato nel brasiliano medaglia d'oro alle Olimpiadi Matheus Henrique come naturale rimpiazzo del calciatore lecchese. Aprendo anche alla soluzione del prestito annuale con obbligo di riscatto, ma non di più per ora. La Juventus invece - che parallelamente porta avanti i contatti con l'entourage di Pjanic per riportare a Torino il bosniaco - non si smuove dall'ipotesi del prestito biennale con riscatto condizionato e una valutazione complessiva del cartellino intorno ai 30 milioni.