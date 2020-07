Una storia davvero incredibile, quella di Musa Juwara, che ieri ha ribaltato l'Inter a San Siro con il suo Bologna. Una storia che parte dalla Gambia e dal suo arrivo in Italia, su un barcone. Era uno dei 25mila immigrati arrivati sulle coste italiane nel 2016, poi l'opportunità alla Virtus Avigliano, dov'è stato notato e acquistato dal Chievo Verona per 50mila euro. Alla fine, la possibilità di continuare nel Bologna. Non è stato tutto facile, anzi: Juve e Inter, che pure l'hanno visionato, che pure lo hanno testato in tre provini, non si convinsero e lo lasciarono andare. Soprattutto per i nerazzurri, dovrà esser stato un incubo.