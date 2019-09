Your browser does not support iframes.

Il pareggio in casa dell'Atletico Madrid ha proposto una nuova Juventus, agli ordini di Maurizio Sarri. Il Corriere dello Sport ne parla come di una creatura ancora in crescita e titola: "Juvoluzione", a metà tra il passato con Massimiliano Allegri e il presente con Sarri. Tuttosport, invece, mette Fabio Capello, ex allenatore bianconero, in prima pagina al grido di: "Juve, così puoi vincere la Champions". Dalla Spagna, intanto, As e Marca mettono ancora il Real Madrid in prima pagina, con ansia dopo il tris subito dal Paris Saint-Germain. Il Mattino, invece, si concentra sulle parole di Roberto Mancini, CT della Nazionale.



Le prime pagine dei quotidiani sono nella nostra gallery dedicata.