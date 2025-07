Juvntus, Weah a un passo dal Marsiglia: i dettagli e le cifre

Weah al Marsiglia, cosa manca per la chiusura

Timothy Weah lascerà a meno di sorprese la Juventus nelle prossime settimane e ci sono aggiornamenti sulla sua situazione. Diventa sempre più calda la pista che può portare nelle prossime ore Weah a Marsiglia, come riportato da Tuttosport. Per il fglio d’arte sarebbe un ritorno in Ligue 1 dopo due stagioni alla Juve. L’americano è orientato ad accettare la proposta del club francese: accordo fino al 2030 a 2,5 milioni a stagione, aggiunge il quotidiano.

Resta però da trovare l’intesa tra le due società: la valutazione della Juve è di 15 milioni, la stessa fatta al Nottingham Forest (dopo che Weah era stato pagato 10 più bonus nell’estate 2023) ma il Marsiglia punta a uno sconto o a una formula che possa agevolare l’acquisto (prestito con diritto o obbligo di riscatto a determinate condizioni). Si lavora quindi per raggiungere l'accordo economico ma la strada è tracciata.