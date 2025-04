Juventus...e se Tudor ci fosse stato dall'inizio?

AFP or licensors

Se al posto di Thiago Motta ci fosse stato Tudor?

La domanda che molti adesso si stanno facendo, il pensiero che già era nato dopo il primo tempo die che si è fatto sempre più forte e insistente adesso. Ora che la Juve ha superato il Lecce giocando per 80 minuti come raramente aveva fatto in tutti i mesi passati. Sette punti in tre partite; vinto le partite che i bianconeri dovevano vincere e pareggiato quella che era "giusto" pareggiare.Tre partite non sono abbastanza per fare bilanci o dare giudizi definitivi, in un senso o nell'altro. In fondo, anche con Motta la Juve era partita bene, anzi, ancora meglio. Sei punti nelle prime due giornate con 5 goal segnati e zero subiti. ESette punti in tre partite ma quanti ne sarebbero stati fatti nelle prime 29? Non esiste una verità ma è lecito rispondere dicendo che(media di 1,8).

Perché non è solo questione dei tre risultati ottenuti da quando è arrivato Tudor ma anche come sono arrivati. Senza mai rischiare con il Genoa, controllando per buona parte della partita a Roma e dominando in lungo e largo contro il Lecce per quasi tutta la gara.E c'è stato soprattutto un miglioramento della squadra di partita in partita. Con il Genoa si erano appena intraviste le idee del tecnico, a Roma, considerando anche l'avversario, era emersa (soprattutto nel primo tempo), in maniera più chiara cosa Tudor volesse. Ieri sera è stato fatto molto di quello che l'allenatore chiede.Un pezzo alla volta, prima dare solidità alla difesa, poi migliorare la fase offensiva, tutto partendo da una condizione fisica che sale e dovrà salire ancora di più. Contro il Lecce, la Juventus avrebbe potuto giocare con maglie diverse, senza numeri di maglia e nomi dei giocatori e tutti avrebbero comunque capito che in campo c'erano i bianconeriEd è questa la differenza più grande rispetto al recente passato. Eh, è umano chiederselo, se Tudor ci fosse stato dall'inizio...