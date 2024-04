In casa Juventus proseguono anche le valutazioni per gli esterni d’attacco. Felipe Anderson alla fine ha scelto il ritorno da svincolato in Brasile (Palmeiras), mentre Mattia Zaccagni ha rinnovato con la Lazio. Così, sottolinea la Gazzetta, resiste la candidatura di Mason Greenwood, ala del Manchester United quest’anno in prestito al Getafe. Il 22enne inglese in estate rientrerà a Old Trafford, ma non per restarci (contratto in scadenza nel 2025). In lista ci sono anche Edon Zhegrova del Lilla e il jolly Alvaro(Atletico), ancora legatissimo al mondo Juve.