Juventus-Thiago Motta: i segnali

Riccardoe Joshua. Sono due dei tanti nomi che lasta seriamente valutando in vista della prossima stagione, per quanto per entrambi si profilino all'orizzonte trattative tutt'altro che semplici, con ilintenzionato a "sparare" alto (25-30 milioni per il primo, anche 60 per il secondo, che però il Bayern Monaco può riscattare a 40). E proprio sull'olandese, secondo Tuttosport, i bianconeri stanno sviluppando in queste ore seri ragionamenti, valutando la possibilità di inserire nell'eventuale operazione delle contropartite.Ma cosa suggerisce questa ipotetica strategia? L'impressione è che si sia di fronte a segnali di..., il tecnico del "miracolo" rossoblù di questa stagione che, secondo le indiscrezioni degli ultimi giorni, potrebbe aver già trovato un accordo con il club bianconero per prendere il posto di Massimilianoin panchina. Uno scenario, questo, a cui si va ad affiancare quello praticamente appurato di una "nuova" Juventus pronta a scendere in campo con un(o 4-2-3-1), con ali forti e una linea difensiva diversa, schema che tanto piace al tecnico italo-brasiliano.