Laha deciso di unirsi alla competizione per acquisire Joshua Zirkzee , uno dei gioielli del Bologna e tra i protagonisti più luminosi di questa stagione di Serie A. Il club bianconero ha attivamente intrapreso azioni per assicurarsi l'attaccante olandese del 2001: sono stati avviati contatti anche con il Bayern Monaco per valutare se il club tedesco, che detiene una clausola di recompra esclusiva su Zirkzee, intende riscattarlo. Se il Bayern Monaco dovesse esercitare tale clausola, la Juventus sarebbe pronta a negoziare direttamente con il club tedesco per garantire l'arrivo del giocatore. A riportarlo é Sky Sport.La concorrenza per Joshua Zirkzee non riguarda soltanto il Bayern Monaco, poiché resta da chiarire se il club tedesco deciderà di esercitare o meno la clausola per il suo ex giocatore. Oltre al Bayern, anche l'Arsenal è interessato al calciatore del Bologna, pronto ad offrirgli un ingaggio di 6 milioni di euro annui. In Italia, il Milan è un altro club che ha messo gli occhi su Zirkzee, poiché è in cerca di un nuovo centravanti titolare in vista della prossima stagione estiva.La Juventus non si concentra soltanto su Zirkzee nel mercato del Bologna. Come già anticipato durante l'ultimo giorno del calciomercato invernale, il club bianconero rimane in pole position anche per Riccardo Calafiori , difensore classe 2002 che sta dimostrando ottime capacità dopo il suo cambio di ruolo, passando da esterno a difensore centrale.Infine, su Sky Sport si è parlato anche della panchina bianconera. Si sottolinea come la posizione di Allegri alla Juventus sia sempre più in bilico e una sua riconferma meno probabile. In pole, per prendere il suo posto, rimane sempre Thiago Motta.

