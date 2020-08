Zidane per la Juve non è un sogno impossibile. Come riporta ​El Chiringuito, se le Merengues dovessero perdere in malo modo contro il Manchester City, Florentino Perez aprirebbe una nuova rivoluzione, considerando chiuso il ciclo di Zizou alla Casa Blanca. La Juve osserva, perché il sogno, neanche troppo nascosto, di Agnelli è proprio quello di affidare la panchina all'ex fuoriclasse francese.