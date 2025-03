Gazzetta – Spunta il sogno Zidane: ‘Dentro la Juventus c’è chi ci pensa’

AFP via Getty Images

Nuovo allenatore Juve, i nomi in pole

alla Juventus resta incerta, nonostante le conferme pubbliche da parte di Cristiano. L'attuale allenatore bianconero, infatti, sembra essere sotto esame continuo, con il suo futuro che al momento non va oltre la prossima sfida contro ilUn orizzonte temporale ristretto che lascia aperta la porta a numerosi scenari, alimentando le speculazioni su chi potrebbe sostituirlo in caso di un ribaltone in panchina.In questa situazione, il toto-nomi per la guida della Juventus è già iniziato, con due profili in particolare che emergono come favoriti: Roberto Mancini e Igor Tudor. Entrambi gli allenatori sarebbero interessati al progetto bianconero, ma con una condizione chiara: ottenere un accordo di lunga durata.

Zidane Juve, il sogno

Esonero Thiago Motta? Il punto della situazione

Nessuno dei due, infatti, sarebbe disposto ad accettare un ruolo di semplice traghettatore fino al termine della stagione, cercando invece una prospettiva più solida e duratura.Tuttavia, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, all'interno della Juventus ci sarebbe chi sogna un nome di grande prestigio: Zinedine Zidane. L'ex leggenda bianconera e campione del mondo con la Francia è da tempo uno dei desideri mai realizzati dei tifosi bianconeri, e l'idea di vederlo sulla panchina della Juventus continua a suscitare fascino e interesse.Zidane, però, ha un legame forte con la nazionale francese, che lo vede come il principale candidato a prendere il posto di Didier Deschamps dopo il Mondiale del 2026. Questo rende la sua eventuale firma con la Juventus estremamente complicata, anche se, come sottolinea la Rosea, all’interno del mondo bianconero c'è chi non ha ancora abbandonato del tutto questa suggestione. Una finestra potrebbe aprirsi qualora Zidane decidesse di prendersi un’esperienza intermedia in un club prima di assumere l’incarico con la Francia.Il futuro della panchina juventina resta dunque avvolto nel dubbio. Per il momento, Thiago Motta continua il suo lavoro, ma il club sembra monitorare attentamente l’evolversi della situazione. Il duo Mancini-Tudor rappresenta l'opzione più immediata e concreta, mentre Zidane rimane un sogno difficile da realizzare ma non del tutto impossibile. Tutto potrebbe dipendere dai prossimi risultati, a partire dalla sfida cruciale contro il Genoa.