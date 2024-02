Zinedine, presente all'evento di presentazione del docufilm su Marcello Lippi "Adesso vinco io" ha rilasciato delle dichiarazioni, riportate da SkySport, sul suo futuro. Queste le sue parole:"È stato un mio allenatore, mi ha portato alla Juve soprattutto. È il primo che ha creduto in me e che mi ha fatto giocare, perché alla fine non era facile per lui. Quindi per me è stato non solo il mio allenatore, ma quello che mi ha fatto diventare chi sono"."Futuro in Italia? Perché no, può succedere di tutto. In questo momento sto facendo altre cose, vediamo però sicuramente un'altra volta in panchina mi piacerebbe".