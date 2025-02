La Juventus torna su Zhegrova? Le ultime verso l'estate

Zhegrova Juve, un affare possibile?

Edonsi prepara a un’estate calda di mercato. L’esterno kosovaro ha annunciato ufficialmente che non rinnoverà il contratto con il, attirando l’attenzione di numerosi club, tra cui anche la Juventus . Il classe 1999 ha impressionato nella prima parte di stagione con 8 gol e 2 assist in 21 partite, prima di un infortunio muscolare che lo ha tenuto fuori per quasi tre mesi. Con il contratto in scadenza nel 2026, il Lille potrebbe decidere di cederlo per non rischiare di perderlo a prezzo ribassato l’anno prossimo.

Milan in corsa: un rivale per i bianconeri

La Juventus segue da tempo Zhegrova, con Giuntoli che già ai tempi del Napoli aveva valutato il suo acquisto. L’attuale direttore tecnico bianconero lo considera un profilo interessante per il progetto di rinnovamento della squadra, soprattutto per la sua capacità di creare superiorità numerica e per la crescita in fase realizzativa (12 gol nella scorsa stagione con Paulo Fonseca). Tuttavia, la Juventus ha già diversi esterni in rosa: Weah, Nico Gonzalez, Yildiz, Mbangula e Conceição, con investimenti già pianificati per il riscatto dell’ex Fiorentina e l’acquisto del talento portoghese.Nonostante ciò, il possibile arrivo di Zhegrova potrebbe rappresentare un’opportunità, soprattutto se dovessero esserci uscite importanti. La sua situazione contrattuale lo rende un’opzione più economica rispetto ad altri profili sul mercato, e la sua esperienza in Champions League potrebbe risultare preziosa per una Juventus che vuole tornare protagonista in Europa.Oltre alla Juventus, come sottolinea calciomercato.com , anche il Milan sta monitorando la situazione, soprattutto in vista delle possibili partenze di Chukwueze, Leao e Sottil. I rossoneri hanno rapporti consolidati con il calcio francese e potrebbero inserirsi nella corsa al kosovaro.Il futuro di Zhegrova è ancora incerto, ma la Juventus resta alla finestra.