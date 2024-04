Lasta monitorando da vicino Edon, giovane talento classe 1999 attualmente sotto contratto con il Lille fino a giugno 2026. Il Lille ha acquistato il nazionale kosovaro dal Basilea per 7 milioni di euro nel mercato di gennaio 2022. Questa stagione, Zhegrova ha dimostrato il suo valore con 11 gol e 9 assist finora. Il suo ruolo naturale è quello di attaccante esterno, preferibilmente dalla fascia destra per sfruttare il suo piede forte, il mancino.Le caratteristiche di Zhegrova sembrano corrispondere alle esigenze della Juventus, che sta valutando attentamente il suo potenziale come possibile rinforzo per il futuro. Inoltre, il suo stile di gioco sembra essere in linea con le preferenze di Thiago Motta, l'allenatore del Bologna che è stato indicato come possibile successore di Allegri alla guida della Juventus. La Juventus potrebbe quindi fare mosse concrete per assicurarsi i servizi di Zhegrova, vista la sua capacità di adattarsi al sistema di gioco desiderato e di contribuire in modo significativo al reparto offensivo.