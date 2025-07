Juventus, Zhegrova è un obiettivo? Le ultime

AFP via Getty Images

Edon Zhegrova, esterno offensivo del Lille e della nazionale kosovara, è stato in passato un nome monitorato con attenzione dalla Juventus. Le sue qualità tecniche, l’abilità nell’uno contro uno e la capacità di saltare l’uomo hanno suscitato interesse tra gli osservatori bianconeri, che ne hanno apprezzato il profilo per le sue potenzialità offensive. Tuttavia, non si è mai concretizzato un vero affondo da parte della dirigenza juventina.Con l’arrivo del nuovo management guidato da Damien Comolli e il cambio di strategia sul mercato, Zhegrova continua a restare un nome segnato in agenda, da valutare in caso di sviluppi favorevoli o opportunità dell’ultima ora. Ma al momento, il suo trasferimento a Torino non è considerato una pista calda.

La Juventus ha infatti altre priorità per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Igor Tudor. Il primo nome sulla lista resta quello di Jadon Sancho: l’inglese è il vero obiettivo per dare qualità e imprevedibilità alla fase offensiva. Per questo motivo, al netto della stima per Zhegrova, il suo eventuale approdo in bianconero appare oggi improbabile. Resta una suggestione da monitorare, ma solo in caso di cambiamenti di scenario.